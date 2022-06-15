Количество вкладчиков в военные облигации за неделю выросло на 6 тысяч

Количество вкладчиков среди граждан и бизнеса за прошлую неделю увеличилось на 6 тыс. — до 89 тыс., тогда как неделей ранее рост составил 7 тыс. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Количество вкладчиков в военные облигации за неделю выросло на 6 тысяч
Фото: finbalance.com.ua

Объем вложений

Как отмечается, на 13 июня 2022 года объем вложений украинских граждан и бизнеса в военные облигации достиг 8,8 млрд грн (прирост за неделю около 3 млн грн против 700 млн грн неделей ранее), $65 млн ($1,9 млн против $5, 7 млн) и 27,2 млн евро (500 тыс. евро против 100 тыс. евро).

В то же время объем вложений нерезидентов за прошлую неделю увеличился на 21,7 млн грн — до 349,2 млн грн против 49,2 млн неделей ранее

Военные облигации

Военные облигации — это в первую очередь инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения РФ, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.

Ставка доходности по 3-месячным составляет 9,5%, по 6-месячным — 10%, а по 1,5-летним — 11,5%.

Денежные средства от размещения военных облигаций идут на финансирование потребностей ВСУ и поддержку экономики Украины в военное время. Каждая приобретенная облигация — это патроны экономики и помощь нашим защитникам.

Всего Министерство финансов с начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину провело 45 аукционов по продаже военных облигаций и привлекло в госбюджет почти 79,7 млрд грн, около $214,8 млн и 228,8 млн евро.





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