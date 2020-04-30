Иран запустил крупнейший в стране алюминиевый завод

В Иране состоялся запуск крупнейшего в стране алюминиевого завода SALCO в провинции Фарс. В церемонии принимал участие в режиме видеоконференции президент страны Хассан Рухани.



Мощность нового предприятия составляет 300 тыс. т в год. Стоимость инвестиционного проекта достигла 1,2 млрд долл.



Как заявил министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани, благодаря запуску нового завода производство алюминия в стране возрастет более чем на 60%.



В предыдущем году по местному календарю (завершился 19 марта 2020 г.) в Иране было выплавлено 276 тыс. т первичного алюминия. План на текущий год, с учетом новых мощностей, составляет 430 тыс. т.



SALCO находится в собственности государственного горно-металлургического холдинга IMIDRO и компании Ghadir Investment Company, чьими основными акционерами являются иранские пенсионные и социальные фонды.

