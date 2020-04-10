Супермаркеты снизили наценку на продукты первой необходимости (список)

Торговые сети выполнили рекомендации АМКУ и снижают наценку на продукты первой необходимости. Об этом в фейсбуке написал председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Супермаркеты снизили наценку на продукты первой необходимости (список)
Фото: censor.net

Кто снизил цены

  • NOVUS
  • Ашан
  • METRO Cash & Carry Ukraine
  • Сильпо
  • BILLA
  • АТБ-Маркет
  • VARUS
  • ЭКО маркет
  • Велика Кишеня
  • Велмарт

Более того, такие сети как NOVUS, BILLA, VARUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт на период карантина вообще убрали торговую наценку на отдельную группу товаров, и теперь она равна — 0%.

Какие продукты подешевели

  • Мука
  • Свекла
  • Капуста
  • Картофель
  • Морковь
  • Различные крупы (в т.ч гречка)
  • Лук
  • Сахар
  • Масло
  • Макаронные изделия
  • Молоко и яйца.

Относительно лимонов: Компании сообщили о существенном снижении своей наценки.

Предыстория

  • Сеть супермаркетов «АТБ» заявила о повышении цен на ряд продуктов питания и товары первой необходимости в условиях карантина, введенного в Украине в связи с коронавирусом.

  • Компания «АТБ-Маркет» объясняет повышение цен на указанные товары стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети «АТБ», но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли.

  • Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства каждые два дня делает обзор торговых сетей на наличие там значимых продтоваров, а также следит за ценами на них.

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