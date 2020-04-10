Супермаркеты снизили наценку на продукты первой необходимости (список)
Торговые сети выполнили рекомендации АМКУ и снижают наценку на продукты первой необходимости. Об этом в фейсбуке написал председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
Кто снизил цены
- NOVUS
- Ашан
- METRO Cash & Carry Ukraine
- Сильпо
- BILLA
- АТБ-Маркет
- VARUS
- ЭКО маркет
- Велика Кишеня
- Велмарт
Более того, такие сети как NOVUS, BILLA, VARUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт на период карантина вообще убрали торговую наценку на отдельную группу товаров, и теперь она равна — 0%.
Какие продукты подешевели
- Мука
- Свекла
- Капуста
- Картофель
- Морковь
- Различные крупы (в т.ч гречка)
- Лук
- Сахар
- Масло
- Макаронные изделия
- Молоко и яйца.
Относительно лимонов: Компании сообщили о существенном снижении своей наценки.
Предыстория
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Сеть супермаркетов «АТБ» заявила о повышении цен на ряд продуктов питания и товары первой необходимости в условиях карантина, введенного в Украине в связи с коронавирусом.
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Компания «АТБ-Маркет» объясняет повышение цен на указанные товары стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети «АТБ», но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли.
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства каждые два дня делает обзор торговых сетей на наличие там значимых продтоваров, а также следит за ценами на них.