Стоимость продуктов борщового набора за 100 дней войны РоSSии против Украины выросла на 16%, свидетельствуют данные аналитического центра BRDO.

Согласно анализу, на 3 июня порция борща на четырех человек стоит 95 гривен, тогда как 24 февраля – 81,84 грн.

Мясо, свекла, морковь, капуста, сметана – все ингредиенты борща подорожали, кроме картофеля, который подешевел на 20%.

В BRDO прогнозируют, что сезонного понижения овощей в этом году не будет.

Периодически возникает дефицит овощей, поскольку украинские перешли на импортную продукцию. При этом роSSийские войска могут блокировать украинские порты, а также остановились поставки продуктов из восточных и южных областей Украины, что влечет за собой значительное инфляционное давление.