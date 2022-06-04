Индекс борща: на сколько подорожали продукты за 100 дней войны

Стоимость продуктов выросла на 16%.

Индекс борща: на сколько подорожали продукты за 100 дней войны
© Pixabay

Стоимость продуктов борщового набора за 100 дней войны РоSSии против Украины выросла на 16%, свидетельствуют данные аналитического центра BRDO.

Согласно анализу, на 3 июня порция борща на четырех человек стоит 95 гривен, тогда как 24 февраля – 81,84 грн.

Мясо, свекла, морковь, капуста, сметана – все ингредиенты борща подорожали, кроме картофеля, который подешевел на 20%.

В BRDO прогнозируют, что сезонного понижения овощей в этом году не будет.

Периодически возникает дефицит овощей, поскольку украинские перешли на импортную продукцию. При этом роSSийские войска могут блокировать украинские порты, а также остановились поставки продуктов из восточных и южных областей Украины, что влечет за собой значительное инфляционное давление.


Середа Елена, ZN.ua





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