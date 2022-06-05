Как с начала масштабной войны подорожал "борщевой набор": цены на продукты

По состоянию на июнь по сравнению с 24 февраля, когда началась полномасштабная война в Украине, стоимость борща выросла на 16,09%. Все ингредиенты, необходимые для борща, кроме картофеля, выросли в цене до 22,56%, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствует "индекс борща", обнародованный BRDO.

Самым дорогим продуктом "борщового набора" стала капуста. Также значительно подорожали свинина (+22,31%), морковь (+18,08%) и свекла (+16,86%). Меньше всех подорожала сметана – на 7,7%. Подешевел только картофель – на 20,11%.

Когда началась война, борщовый набор стоил 81,84 грн, а по состоянию на 3 июня цена повысилась до 95 грн.

"Индекс борща" подсчитывается с помощью данных из портала о финансах и инвестициях Минфин по среднемесячным ценам на продукты. В подсчет не входят территории, где проводятся активные боевые действия. По словам главной экономистки BRDO Юлии Корнеевой, сезонного снижения цен на овощи – не будет. Из-за войны блокируются украинские порты, топливо в дефиците, поставки продукции ограничены также из-за временной оккупации некоторых южных и восточных областей Украины.