Китайская государственная корпорация планирует за 238 млн долларов построить в Киеве мусороперерабатывающий завод
Китайская государственная энергетическая корпорация China Energy Engineering Corp Ltd объявила, что планирует построить в Киеве завод по переработке мусора. Дочерние компании корпорации якобы уже подписали контракт на проектирование и строительство такого завода на сумму около 238 млн долларов.
Об этом
Как сообщается, корпорация China Energy Engineering Corp Ltd объявила, что построит завод по переработке отходов в Киеве.
Согласно сообщению, китайская государственная энергетическая группа заявила, что две ее дочерние компании подписали контракт на проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода на сумму около 238 млн долларов и сроком на 36 месяцев.
При этом информации о своем клиенте китайская корпорация не предоставила.
Сообщается, что китайская корпорация осуществит проектирование и строительство двух 750-тонных блоков на площадке в Киеве, а также предоставит услуги по их эксплуатации и техническому обслуживанию.
Отмечается, что завод будет сжигать отходы и будет способен перерабатывать 1500 тонн мусора в день.
Фото: