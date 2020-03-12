Китайская государственная корпорация планирует за 238 млн долларов построить в Киеве мусороперерабатывающий завод

Китайская государственная энергетическая корпорация China Energy Engineering Corp Ltd объявила, что планирует построить в Киеве завод по переработке мусора. Дочерние компании корпорации якобы уже подписали контракт на проектирование и строительство такого завода на сумму около 238 млн долларов.

Об этом KV стало известно из сообщения портала новостей о бизнесе и аналитики рынка мировой индустрии возобновляемой энергии Renewables Now.

Как сообщается, корпорация China Energy Engineering Corp Ltd объявила, что построит завод по переработке отходов в Киеве .

Согласно сообщению, китайская государственная энергетическая группа заявила, что две ее дочерние компании подписали контракт на проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода на сумму около 238 млн долларов и сроком на 36 месяцев.

При этом информации о своем клиенте китайская корпорация не предоставила.

Сообщается, что китайская корпорация осуществит проектирование и строительство двух 750-тонных блоков на площадке в Киеве , а также предоставит услуги по их эксплуатации и техническому обслуживанию.

Отмечается, что завод будет сжигать отходы и будет способен перерабатывать 1500 тонн мусора в день.