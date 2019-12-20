Рада приняла закон о легализации добычи янтаря

Верховная Рада 19 декабря приняла в целом законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря, который предполагает введение единых разрешений на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участки до 10 га через электронные аукционы ProZorro.

Это решение поддержали 279 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно законопроекту, доступ к залежам янтаря будет урегулирован путем установления права земельных сервитутов и определения отдельной статьи 971 Земельного кодекса для проведения разведывательных и добывающих работ на нарушенных землях.

Помимо того документ вводит уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых и административную - за нарушение требований к добыче, а также ужесточает ответственность за несоблюдение требований рекультивации земли и обязанность компенсации понесенных потерь.

Кроме того, парламентарии приняли за основу проект Закона "О внесении изменений в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря".

Законопроектом предлагается уменьшить с 25 до 15% ставку рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых - янтаря. Соответствующее изменение предлагается внести в пункт 252.20 статьи 252 Налогового кодекса. Проект Закона зарегистрирован под №2241.

Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект об урегулировании добычи янтаря 12 ноября. В частности, предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 240, согласно которой незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов (51 тыс. - 17 тыс. гривен).

Также может применяться мера в виде ограничения свободы на срок от 3 до 6 лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Те же действия, совершенные повторно или в крупных размерах, или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.