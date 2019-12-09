Названы претенденты на концессию в порту Херсона

Конкурс привлек иностранных инвесторов.

Фото: seaport.kherson.ua

Министерство инфраструктуры объявило, что в концессионном конкурсе в порту Херсона примут участие четыре компании.

Как говорится на сайте министерства, заявки подали:

  1. Турецкая стивидорная компания Busserk, которая оперирует в трех портах в Турции: Губретас, Исденир и Гиресун; по 50% Busserk принадлежат логистической компании Erkport Lojistik и Эмраху Гезгину.
  2. ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" - консорциум украинского портового оператора "Аскет Шиппинг" (40%) и зернотрейдера "Глобал Грейн" (60%).
  3. ООО "Рисоил-Херсон" - консорциум компаний "Петро ойл энд кемикалс" из грузинской промышленной группы GIG (60%) и швейцарского портового оператора Risoil (40%).
  4. ООО "Укрморпорт" - консорциум Кременчугского речного порта (10%), дочернего предприятия "Юран" (40%, связано с портовым оператором "Бруклин-Киев") и юридической компании "Джастис энд Ло" (60%).

Напомним, что 3 октября Верховная Рада приняла закон о концессии

Концессия является формой государственно-частного партнерства, в рамках которого инвестор на платной основе получает право на строительство объекта или управление им. При этом операционный риск перекладывается на инвестора, ему не гарантируется окупаемость инвестиций или расходов. Доход от пользования идет инвестору.

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