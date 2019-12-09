Названы претенденты на концессию в порту Херсона

Фото: seaport.kherson.ua

Министерство инфраструктуры объявило, что в концессионном конкурсе в порту Херсона примут участие четыре компании.

Как говорится на сайте министерства, заявки подали:

Турецкая стивидорная компания Busserk, которая оперирует в трех портах в Турции: Губретас, Исденир и Гиресун; по 50% Busserk принадлежат логистической компании Erkport Lojistik и Эмраху Гезгину. ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" - консорциум украинского портового оператора "Аскет Шиппинг" (40%) и зернотрейдера "Глобал Грейн" (60%). ООО "Рисоил-Херсон" - консорциум компаний "Петро ойл энд кемикалс" из грузинской промышленной группы GIG (60%) и швейцарского портового оператора Risoil (40%). ООО "Укрморпорт" - консорциум Кременчугского речного порта (10%), дочернего предприятия "Юран" (40%, связано с портовым оператором "Бруклин-Киев") и юридической компании "Джастис энд Ло" (60%).

Напомним, что 3 октября Верховная Рада приняла закон о концессии

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