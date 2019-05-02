Ровенская АЭС запустила второй энергоблок после капитального ремонта

Теперь в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины.

1 мая, в 22:30 РовенскаяАЭС подключила второй блок к энергосистеме страны после окончания капитальных планово-предупредительных работ. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом", передает «Интерфакс-Украина».

Таким образом, по состоянию на утро четверга в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №1 Хмельницкой АЭС – 159 сутки среднего планового ремонта (до 6 августа), на блоке №4 Запорожской АЭС – 57 сутки среднего планового ремонта (до 14 июня), на блоке №2 Запорожской АЭС – 51 сутки капитального планового ремонта (до 18 августа), на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 45 сутки капитального планового ремонта (до 3 июля).

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Напомним, за прошедшие праздники РАЭС на сутки отключала третий блок из-за возгорания автотрансформатора, к которому привело короткое замыкание 29 апреля в 21:04. В 22.07, возгорание трансформатора 7АТ было ликвидировано. Блок №3 был подключен к сети 30 апреля в 21:01.

В феврале 2019 года НАЭК "Энергоатом" заключила договор на поставку запчастей к дизель-генераторам для Южно-Украинской АЭС на 80 млн грн с производителем этого оборудования - компанией W?rtsil? France (французское подразделение финской W?rtsil?). Контракт подписан по итогам аукциона на поставку запчастей в количестве 1954 единиц с ожидаемой стоимостью 239,1 млн грн, который был объявлен 7 сентября 2018 года.