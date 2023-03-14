Нова пошта запустила новий безкоштовний сервіс для повернення посилок

Нова пошта останнім часом активно розширює спектр послуг. Зокрема, послуги отримання та повернення посилок стають дедалі зручнішими для клієнтів поштового оператора. Після запуску додаткової опції "Легке повернення" Нова пошта оголосила про появу нового безкоштовного сервісу "Перенести доставку".

Про нову послугу поштовий оператор розповів на своїй сторінці у Facebook. Тепер, якщо отриманий товар клієнту не підійде, він може легко його повернути, і зробити це безкоштовно. Платити за повернення посилки покупцю не потрібно. Послугу "Легке повернення" буде включено до тарифу доставки.

Як зробити повернення посилки на "Новій пошті"

Для цього клієнтам потрібно:

у мобільному додатку Нова пошта знайти розділ "Мої відправки";

вибрати отриману посилку, яку слід повернути;

у рядку "Керувати посилкою" вибрати послугу "Легке повернення";

вказати причину повернення зі списку.

Після цього клієнт отримає накладну, якою зможе відправити посилку Новою поштою назад продавцю. Однак перед цим необхідно обов'язково зв'язатися із продавцем, щоб узгодити повернення товару та коштів.

Ця послуга має низку обмежень. Зокрема, оформити повернення посилки можна протягом 14 днів після отримання товару не пізніше. Також посилка не повинна мати вагу понад 30 кг.

Раніше повідомлялося, як клієнти Нової пошти можуть керувати часом та датою прибуття кур'єра дистанційно.