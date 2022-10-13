Нова пошта запустила послугу “Пункт передачі“ по доступній ціні: як скористатися

Нова пошта запустила для клієнтів послугу "Пункт передачі". Завдяки їй можна передавати речі іншим, залишаючи їх у комірці поштомату. За цю послугу необхідно заплатити доступну ціну – 10 грн.

На сайті компанії повідомили, що для активації послуги "Пункт передачі" відправнику потрібно вибрати для відправлення та отримання один і той самий поштомат. Йому слід оформити електронну накладну у мобільному додатку Нова пошта.

Скористатися послугою можна, виконавши прості дії:

відкрийте мобільний додаток "Нова пошта" та оберіть вкладку "Створити посилку";

оберіть для відправлення найближчий поштомат;

у віконці "Місце отримання" потрібно вказати той самий поштомат, який ви обрали для відправки речей;

вкажіть дані одержувача, опис посилки, розмір комірки та створіть електронну накладну.

Отримувач отримає повідомлення на мобільний телефон з інформацією про отримання речей. Зверніть увагу на обмеження, які діють для електронних накладних із новою послугою:

термін зберігання передачі у поштоматі стандартний та становить 3 дні;

функція продовження терміну зберігання речі відсутня;

послугу надають лише у містах, де передбачено відправлення з поштомату.

Представники Нової пошти зазначили, що у поштоматі у такий спосіб можна передати, наприклад, ключі родичу. Багато інших речей можна безпечно залишити у комірці – і близькі заберуть їх найближчим часом. Якщо передачу не забрали, кур'єр доставить її до найближчого поштового відділення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нова пошта понизила тарифи для клієнтів. Вони матимуть змогу заощадити 25% на пересилці – послуга діє до кінця року.