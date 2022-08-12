Нова пошта запустила прогресивну функцію: де працює та як нею скористатися

Нова пошта запустила для українців прогресивну послугу. Тепер наші співвітчизники можуть надсилати посилки з поштомату. Скористатися новим сервісом можна лише у певних містах.

Нова пошта надала нову послугу у Києві, Полтаві, Львові, Дніпрі, Вінниці, Одесі та деяких інших містах. Щоб надіслати посилку через поштомат, потрібно зареєструвати її через програму поштового оператора. Потім її потрібно запакувати без маркування, підійти до найближчого поштомату, обрати у додатку, натиснути кнопку "Відкрити комірку", відправити річ у комірку, підтвердити завантаження та закрити дверцята.

Через поштомати можна надсилати документи, книги, одяг, взуття, косметику, посуд, іграшки, а також дрібну побутову техніку. Розмір посилки не повинен перевищувати 40?60?30 см, а вага – 20 кг. Вказана вартість посилки не повинна бути вищою за 6 тисяч гривень.

Нова пошта попередила про неможливість пересилання цінних паперів, грошей, зброї, продуктів харчування, тварин та комах, медикаментів, заборонених речовин (наркотиків), брудні посилки, а також речі з різким запахом.

Нова пошта надала тарифи на пересилання.

Зазначено, що одна річ відправляється через одну комірку. Бажано для упаковки використовувати коробки Нової пошти, але головне, щоб упаковка була із щільного картону.

Не можна використовувати пошкоджені коробки з плямами, щілинами чи розривами. Речі потрібно запакувати так, щоб не було опуклих сторін та порожнин.

Крихкі вироби необхідно захистити наповнювачами - пінопластом, м'ятим папером або повітряно-пухирчастою плівкою. Коробку потрібно заклеїти широким скотчем.

Нагадаємо, що до 25 серпня Нова пошта з OLX надала клієнтам безкоштовну доставку деяких посилок.