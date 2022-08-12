Нова пошта запустила прогресивну функцію: де працює та як нею скористатися

Нова пошта запустила для українців прогресивну послугу. Тепер наші співвітчизники можуть надсилати посилки з поштомату. Скористатися новим сервісом можна лише у певних містах.

Нова пошта запустила прогресивну функцію: де працює та як нею скористатися

Нова пошта надала нову послугу у Києві, Полтаві, Львові, Дніпрі, Вінниці, Одесі та деяких інших містах. Щоб надіслати посилку через поштомат, потрібно зареєструвати її через програму поштового оператора. Потім її потрібно запакувати без маркування, підійти до найближчого поштомату, обрати у додатку, натиснути кнопку "Відкрити комірку", відправити річ у комірку, підтвердити завантаження та закрити дверцята.

Через поштомати можна надсилати документи, книги, одяг, взуття, косметику, посуд, іграшки, а також дрібну побутову техніку. Розмір посилки не повинен перевищувати 40?60?30 см, а вага – 20 кг. Вказана вартість посилки не повинна бути вищою за 6 тисяч гривень.

Нова пошта попередила про неможливість пересилання цінних паперів, грошей, зброї, продуктів харчування, тварин та комах, медикаментів, заборонених речовин (наркотиків), брудні посилки, а також речі з різким запахом.

Нова пошта надала тарифи на пересилання.

Нова пошта запустила прогресивну функцію: де працює та як нею скористатися

Зазначено, що одна річ відправляється через одну комірку. Бажано для упаковки використовувати коробки Нової пошти, але головне, щоб упаковка була із щільного картону.

Не можна використовувати пошкоджені коробки з плямами, щілинами чи розривами. Речі потрібно запакувати так, щоб не було опуклих сторін та порожнин.

Крихкі вироби необхідно захистити наповнювачами - пінопластом, м'ятим папером або повітряно-пухирчастою плівкою. Коробку потрібно заклеїти широким скотчем.

Нагадаємо, що до 25 серпня Нова пошта з OLX надала клієнтам безкоштовну доставку деяких посилок.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
У НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грнУ НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грн
Долар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпняДолар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпня
Ціни на житло в Україні стрімко падають: на ринку чекають масового банкрутства забудовниківЦіни на житло в Україні стрімко падають: на ринку чекають масового банкрутства забудовників
Іпотека під 3%: відомі деталі кредитуванняІпотека під 3%: відомі деталі кредитування
У Києві придумали нову причину не приймати показання лічильників холодної та гарячої водиУ Києві придумали нову причину не приймати показання лічильників холодної та гарячої води
Блок рекламы


Похожие новости
«Дружба» працює: Україна відновила транзит нафти з РФ до Угорщини і Словаччини«Дружба» працює: Україна відновила транзит нафти з РФ до Угорщини і Словаччини
Банк «Січ» прокоментував рішення НБУ. Фінустанова не погоджується з позицією регулятораБанк «Січ» прокоментував рішення НБУ. Фінустанова не погоджується з позицією регулятора
У Києві банки намацують валютну рівновагу: де найвигідніше продавати і купувати долариУ Києві банки намацують валютну рівновагу: де найвигідніше продавати і купувати долари
Укрпошта припиняє роботу на непідконтрольних територіяхУкрпошта припиняє роботу на непідконтрольних територіях
У «Приват24» не працює обіцяна Нацбанком функція покупки безготівкового долара через додатокУ «Приват24» не працює обіцяна Нацбанком функція покупки безготівкового долара через додаток
Укрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахункуУкрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахунку
Укрпошта оголосила про продаж нової поштової марки із військової серіїУкрпошта оголосила про продаж нової поштової марки із військової серії
Польський уряд дозволив не переводити податки в країну тим, хто віддалено працює на УкраїнуПольський уряд дозволив не переводити податки в країну тим, хто віддалено працює на Україну
В Польщі відкриються відділення Нової пошти: коли можна буде скористатися послугами української компаніїВ Польщі відкриються відділення Нової пошти: коли можна буде скористатися послугами української компанії
Нова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄСНова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄС
Последние новости
Подгружаем последние новости