Нова пошта запустила видачу посилок у магазинах MOYO в Києві. Як отримати посилку

На касі магазину MOYO клієнти можуть отримати сплачену посилку до 10 кг та вартістю до 5000 грн. Наразі такі пункти видачі уже доступні в 12 магазинах Києва і планується розширення проєкту по всій мережі MOYO в країні. Про це йдеться у повідомленні Нової пошти.

Фото: retailers.ua

«Ми уважно стежимо за змінами клієнтських звичок і актуальних потреб. Сьогодні можливість планувати свій час і зробити кілька справ одночасно стає особливим пріоритетом. Люди хочуть встигати більше між тривогами та блекаутами, а запит на доставку посилок постійно зростає. Тож, ми вирішили створити додаткову зручність для наших клієнтів — і тепер в магазинах MOYO можна і техніку придбати, і посилки з Нової пошти отримати», — коментує Валентин Івакін, директор MOYO.

Як отримати посилку

Щоб отримати посилку з пункту видачі в MOYO потрібно: