Мережа АТБ запустила нову акцію: безкоштовна доставка діє до 5 вересня

Мережа АТБ запустила нову акцію для тих покупців, котрі замовляють товари онлайн. Вигідна пропозиція діятиме до 5 вересня.

Мережа АТБ ініціювала акцію: тепер при оплаті інтернет-замовлень карткою Mastercard клієнти отримують приємний бонус – безкоштовну доставку.

У прес-службі торгової компанії повідомили, що пропозиція буде доступна в період з 15 серпня по 5 вересня включно. Щоб скористатися пропозицією від АТБ, потрібно:

зайти на сайт zakaz.atbmarket.com;

вибрати адресну доставку при додаванні продуктів чи інших товарів у кошик;

сплатити онлайн-замовлення карткою Mastercard (інші не братимуть участі в акції).

Зверніть увагу, що акція діє на одне замовлення на день. Вага покупки не повинна перевищувати 15 кг.

Представники АТБ нагадали, що асортимент інтернет-магазину повністю відповідає пропозиції у стаціонарних магазинах. Покупцям доступні понад 3,5 тисячі позицій продуктів і товарів першої необхідності.

У компанії наголосили, що мають сучасну та розвинену логістичну інфраструктуру. Ціни будуть перевіреними, а товар – якісним. Для цього співробітники дотримуються температурних режимів на складі, а також при формуванні та зберіганні продукції. Замовлення пообіцяли доставляти швидко.

Раніше повідомлялося, що в АТБ організували продаж подарункових сертифікатів для українців. Вони розраховані на покупки на суму 500 грн. Новий сервіс покликаний допомогти українцям, які не можуть самостійно заплатити за їжу. Таким чином, близькі можуть дистанційно допомогти їм вижити у кризовий період.