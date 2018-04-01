«Антонов» замовив арабам американського і російського обладнання на $2 мільйони
ДП «Антонов» ДК «Укроборонпром» 21 березня уклало угоду з компанією «JT Avionics (FZE)» (ОАЕ) про закупівлю обладнання на $2,14 млн, або 56,26 млн грн. Про це повідомляється у системі
Цьогоріч протягом трьох місяців після повної передоплати поставлять такий товар:
- один комплект радіолокаційної станції RDR-4000 за $325 тис,
- два комплекти системи попередження зіткнень TCAS-II (CAS-100B) по $308 тис,
- один комплект Satсom HD-710 за $255 тис,
- чотири комплекти апаратури адресно-звітної системи авіаційного зв’язку ACARS по $182 тис,
- один комплект HF Radio за $132 тис,
- один комплект радіовисотоміра ALA-52B за $64 тис,
- три комплекти універсального блоку зв’язку УБС-К ТЮКН.467475.010 TУ по $23 тис.
За даними з відкритих джерел, виробником Satcom HD-710, RDR-4000, ALA-52B та TCAS-II (CAS-100B) є
Торік «Антонов» замовляв цій самій арабській фірмі систему TCAS-II (CAS-100B) по
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
01.04.2018 11:41
01.04.2018 11:41