«Львівтрансгаз» відписав 90 мільйонів на електромережі компресорної станції

Філія «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 19 березня за результатами тендеру замовила ТОВ «Будівельний холдинг «Шевченківський» технічне переоснащення дотискувальної компресорної станції «Угерсько» за 90,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

Цьогоріч переоснастять внутрішньомайданчикові електричні мережі ДКС «Угерсько».

З усіх коштів 65,97 млн грн. піде на обладнання, повний перелік якого із цінами можна побачити у таблиці нижче. Найдорожчими є модульна газопоршнева електростанція 0,4 кВ потужністю 1200 кВА за 25,74 млн грн. і головний розподільчий пристрій 0,4 кВ Okken за 24,60 млн грн.

За підсумковою відомістю ресурсів, силовий броньований кабель з мідними жилами ВБбШв 3х120+1х70 коштує 905 грн./м, а ВБбШв 3х185+1х95 – 1 353 грн./м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Рік тому їх продавали в інтернет-магазинах відповідно по 1 162 грн./м і 1 752 грн./м із ПДВ. Без урахування 20% податку це становило 968 грн./м і 1 460 грн./м, що на 7-8% дорожче від нинішньої тендерної ціни газовиків.

Гарантійний строк становить два роки, забезпечення виконання договору – 0,5%.

На заробітну плату піде відсоток, а на прибуток – чверть відсотка вартості підряду.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 90,75 млн грн.

Єдиним конкурентом було столичне ТОВ «Інжиніринг Системс Груп» Ірини Кравченко, керівником якого є Володимир Кравченко. Із грудня 2015 року воно отримало підрядів на 14,66 млн грн.

«БХ «Шевченківський» був заснований у березні 2014 року киянином Ігорем Поліщуком, який також ним керує.

Раніше директором був Віталій Міщук із м. Вараш Рівненської обл., який також володіє ТОВ «Універсал-2011». На торгах «Енергоатому» в серпні 2014 року фірму представляв Є.О. Черниш.

Із серпня 2015 року переможець отримала підрядів на 678,00 млн грн. Зокрема він увійшов у Топ-20 підрядників «Укртрансгазу» у 2016 році.