У селі під Кам’янцем-Подільським розширять небезпечний підйом на трасі за 87 мільйонів

Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області 15 березня за результатами тендеру замовила ТОВ « Енергетично – дорожнє будівництво » капітальний ремонт автодороги державного значення (коригування) Н-03 Житомир – Чернівці за 86,98 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2020 року мають влаштувати додаткову смугу на ділянці км 269+600 – км 275+100 у селі Гуменці Кам’янець-Подільського району. Йдеться про довгий підйом на під назвою «тещин язик», де відбувається багато автомобільних аварій.

За підсумковою відомістю ресурсів, асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу А марки 2 коштує 1 740 грн./т, а крупнозернистий марки 2 – 1 640 грн./т, що загалом відповідає ринку (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Суміш ЩМА-20 замовили по 1 994 грн./т, тобто дешевше від інших тендерів, де її ціна перевищує 2 тис грн./т.

Щебінь М1000 20-40 мм придбали по 231 грн./куб. м, що дешевше від інших угод.

Оцинковане дорожнє огородження обійдеться у 38 333 грн./т. Наприкінці 2017 року Волинська САД замовляла елементи фасонні добірні з оцинкованої сталі на чверть дешевше – по 30 тис грн./т, однак на інших тодішніх тендерах, наприклад, Тернопільської міськради і Київської САД вони коштували дорожче, на рівні нинішнього тендеру.

Гарантійний строк на будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб становить 12 років, на земляне полотно – 10 років, на основу дорожнього одягу, мости і цементобетонне покриття – 8 років, на водопропускні труби і регуляційні споруди – 6 років, на огородження – 5 років, на асфальтобетонне покриття – 3 роки, на знаки і напрямні стовпчики – 2 роки. На заробітну плату і прибуток піде відповідно 1% і 0,2%.

Ціна угоди майже на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 190,38 млн грн.

Фірмою «Енергетично-дорожнє будівництво » («ЕДБ») із Канева Черкаської області володіють Антоніна Жолобчук, Олександр Кіблик, Юрій Клімов, Андрій Косіцин і Володимир Хмарук. Останні четверо є кінцевими бенефіціарами ПрАТ «Канiв-Днiпробуд» разом із Миколою Соколенком.

Усього з 2011 року «ЕДБ» виграла тендерів на 530,51 млн грн.

Єдиним конкурентом було ПАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління-56» Галини Ставчанської, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Ще до торгів ПП «Мостобудівельне управління №1» скаржилось в АМКУ, що обмеження вартості виконаних робіт за аналогічним(и) договору(ами) від 20 % очікуваної вартості закупівлі є дискримінаційним. Однак після заперечень замовника воно відкликало скаргу.


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