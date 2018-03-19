Поліція розслідує привласнення мільйонів на постачанні у київські дитсадки забороненого сурогату замість масла

Поліція підозрює службових осіб ПП «Торгпродсервіс» у привласненні бюджетних коштів під час поставок у дитячі садки Києва молокомісткого спреду замість вершкового масла на загальну суму 7,5 млн грн. Про це написав Влад Григор’єв у «KиевVласть».

Згідно з договорами, укладеними з Дніпровською та Шевченківською рай адміністраціями, ПП «Торгпродсервіс» повинен був поставити вершкове масло з масовою часткою жиру 72,7% виробництва ТОВ «Переяслав-Молпродукт» у дитячі садки №166, 404, 53, 471, 583, 568, 700. Загальна сума укладених угод склала 7,5 млн грн.

Держпотребслужба під час перевірки якості харчової продукції в дитсадку №166 (вул. П. Тичини, 28-А) виявила масло, яке не відповідає заявленим параметрам. Перевіривши інші дитячі садки, Держпотребслужба виявила більш дешевий аналог масла – молокомісткий спред з вмістом немолочних жирів близько 50%, використання яких, згідно Держстандартом України, заборонено.

Слідчі з’ясували, що у 2017 році «Торгпродсервіс» закупило у ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» спред на суму 3,7 млн грн. А різницю цін обумовленої і фактичної поставок у розмірі 3,8 млн грн. «Торгпродсервіс» вивів в тінь через «свої» фірми»: ТОВ «Мясторг» і ТОВ «Аман Агро».

За даним фактом в Дніпровському управлінні поліції відкрили кримінальне провадження за підозрою в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах. Дніпровський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Нацполіції про доступ до партій олії, яке ПП «Торгпродсервіс» поставило в 7 садків Дніпровського та Шевченківського районів столиці.

Видання звернуло увагу, що ПП «Торгпродсервіс» досить часто стає переможцем тендерів на постачання продуктів харчування в шкільні та дошкільні навчальні заклади столиці.

ПП «Торгпродсервіс» засновано в 2000 році зі статутним капіталом 1 тис грн. Засновник і керівник – Михайло Олійник.

За сферу освіти і науки в Києві відповідає заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Резніков.

Від «Наших грошей:

У 2011 році «Торгпродсервіс» продав Київській обласній психоневрологічній лікарні №2 картоплю за ціною, вищою за ринкову.