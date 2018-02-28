"Горловка - это Москва": Терминалы "ДНР" привязаны к РоSSии - опубликованы доказательства

Украинский журналист Никита Синицин опубликовал скрин квитанции пополнения счета мобильного оператора "Феникс" с терминала оккупированной Горловки. На соответствующем скрине можно увидеть, что терминал якобы стоит в Москве, но на самом деле находится в Горловке, передает Час Пик.

"Горловка - это Москва.

По проспекту Победы в Горловке можно пополнить мобильный счет "Феникса". Комиссия небольшая - всего 9% от суммы. Почти что "ордынская десятина" времен татаро-монгольского ига.

Зато на эту сумму вы можете почувствовать себя жителями не какого-то там "ДНР", а столицы великой и могучей РФ - Москвы,так как на на чеке полученном в терминале будет указано что стоит он в городе Москва на улице Шаболовке.

В общем терминалы явно привязаны к роSSийскому бизнесу, которого "ихтамнет" и судя по всему именно потому что "ихтамнет" в самопровозглашенной ДНР нет ни МТС, ни теперь уже Интертелекома", - написал журналист.