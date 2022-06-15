Арендодатели в шоке: в РоSSии опустели торговые площади
Из-за санкций множество брендов и магазинов прекратили свою деятельность в РФ, информирует
Вторжение РоSSии в Украину привело к тому, что с роSSийского рынка ушли западные бренды. Владельцы торговых площадей в торговых центрах бьют тревогу – если других арендаторов не найдется, то ТЦ будут стоять полупустыми. Об этом заявил первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов,
Бренды ушли, а торговые площади остались
Пока торговые центры еще не потеряли трафик, но, как ожидает Агаларов, вскоре это произойдет, если магазины не откроются.
«Сегодня мы просели на 20-30% по посещаемости, но если у тебя нет «якорей» (якорных арендаторов – ред.), у тебя нет посетителей», – добавил он.
Бизнесмен отметил, что основными генераторами трафика с ключевыми локациями в торговых центрах были сети H&M, Zara, Adidas и кинотеатры.
«При строительстве торговые центры проектируются под потенциальных арендаторов. Следовательно, сдать ключевые локации этих компаний, занимавших до 4–5 тыс. кв. м, некому. Остальных арендаторов с такой выручкой – условно, 100 млн руб. в месяц – нет», – подчеркнул он.