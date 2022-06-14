Без кино: владельцы кинотеатров в РоSSии жалуются на неприбыльность бизнеса

Из-за войны в Украине, у РоSSии нет голливудских премьер для показа в кино, информирует ZN.ua.

Без кино: владельцы кинотеатров в РоSSии жалуются на неприбыльность бизнеса
© Denise Jans Hire / Unsplash

Военная агрессия РФ привела к санкциям, которые затронули и киноиндустрию. Полное отсутствие громких западных фильмов привело к "провалу" почти на 70% посещаемости кинотеатров в РФ. Об этом заявил первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, пишут РосСМИ.

Неприбыльный бизнес: какая ситуация с прокатом кино в РоSSии

Ассоциация владельцев кинотеатров в РФ уже фиксировала падение сборов на фоне отсутствия голливудских премьер с 44% в марте до 54% в апреле.

В начале мая ассоциация прогнозировала, что за неимением репертуара в ближайшее время может закрыться половина площадок.

Гендиректор объединенной киносети "Формула кино" и "Синема парк" Алексей Васясин заявил о проведении переговоров с владельцами торговых центров по поводу возможного прекращения партнерства.

В торговых центрах "Вегас", принадлежащих Crocus Group, временно закрыты семь залов киносети "Каро" из 22, уточнил представитель киносети.


Дарья Скрипник, ZN.ua





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