Без кино: владельцы кинотеатров в РоSSии жалуются на неприбыльность бизнеса

Военная агрессия РФ привела к санкциям, которые затронули и киноиндустрию. Полное отсутствие громких западных фильмов привело к "провалу" почти на 70% посещаемости кинотеатров в РФ . Об этом заявил первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, пишут РосСМИ.

Неприбыльный бизнес: какая ситуация с прокатом кино в РоSSии

Ассоциация владельцев кинотеатров в РФ уже фиксировала падение сборов на фоне отсутствия голливудских премьер с 44% в марте до 54% в апреле.

В начале мая ассоциация прогнозировала, что за неимением репертуара в ближайшее время может закрыться половина площадок.

Гендиректор объединенной киносети "Формула кино" и "Синема парк" Алексей Васясин заявил о проведении переговоров с владельцами торговых центров по поводу возможного прекращения партнерства.

В торговых центрах "Вегас", принадлежащих Crocus Group, временно закрыты семь залов киносети "Каро" из 22, уточнил представитель киносети.