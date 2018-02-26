Директор госпредприятия "Агроспецсервис" задержан при получении взятки

Чиновник требовал деньги за решение вопроса об отводе в аренду земучастка.

Директор госпредприятия "Агроспецсервис" задержан при получении взятки
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Директор государственного предприятия "Агроспецсервис" задержан по подозрению во взяточничестве.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Фейсбуке.

Отмечается, что чиновник был уличен в получении 35 тыс. гривен и 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

"Указанные денежные средства директор предприятия получил в несколько этапов от предпринимателя за решение вопроса об отводе в долгосрочную аренду земельного участка, расположенного на территории Бориспольского района Киевской области", - сообщили в прокуратуре.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Сведения внесены в Единый реестр по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее СБУ поймала главу сельсовета в Одесской области на взятке $20 тысяч.


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