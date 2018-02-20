НАБУ за три місяці розслідування закрило провадження по «Сумихімпрому»

Національне антикорупційне бюро у вересні 2017 року відкрило і у грудні того ж року закрило кримінальне провадження за фактом зловживання службовими особами ПАТ «Сумихімпром» своїм службовим становищем під час закупівлі ільментованого концентрату, поліпропіленових мішків, дерев’яних піддонів та юридичних послуг. Про це свідчить ухвала Солом’янського райсуду Києва від 26 січня.

Як свідчить текст ухвали, 19.09.2017 було зареєстроване провадження №42017000000002965 за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

29.12.2017 це провадження було закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України (встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення).

У вказаній ухвалі слідчий суддя розглядала скаргу адвоката Костянтина Шевченка, який діє в інтересах керуючого санацією ПАТ «Сумихімпром» Ігоря Лазаковича, на бездіяльність детектива. Адвокат заявив, що детектив не розглянув клопотання сторони захисту про доручення матеріалів і закриття провадження, подане 14.12.2017.

18.12.2017 детектив надав відповідь, що надані матеріали долучено, а у закритті провадження відмовлено у зв’язку з тим, що Лазакович не є підозрюваним у вказаному провадженні, у зв’язку з чим він не наділений правами захисту.

Ігор Лазакович відомий як топ-менеджер олігарха Дмитра Фірташа. Спочатку він працював заступником голови правління у «Кримському титані» Фірташа, після чого у 2010 році став керівником «Сумихімпрому».

У 2011 році завод було визнано боржником – накопичено борги на 1,4 млрд грн. У 2012 році розпочалася процедура санації «Сумихімпрому». Керуючим санацією компанії-кредитори призначили Ігоря Лазаковича (до жовтня 2017 року).

Фонд держмайна у 2015 році подав до суду про припинення банкрутства «Сумихімпрому», обґрунтовуючи це тим, що провадження було порушено незаконно. Чотири судові інстанції, останньою з яких був Верховний суд, ФДМУ програв. На сьогоднішній день Фонд держмайна готує завод «Сумихімпром» до приватизації.

«Сумихімпром» на 99,99% належить державі. Компанія виробляє близько 50 видів хімічної продукції, основні з яких – комплексні хімічні добрива і діоксид титану. Продукція підприємства використовується в сільському господарстві, будівництві, лакофарбової промисловості.