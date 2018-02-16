Директор "Элита-Центра" задержан в Киеве
Ему вменяют подкуп должностного лица частной компании.
Директор "Элита-Центра" Игорь Цыганок снова задержан по делу, связанному с новой строительной аферой.
15 февраля Национальная полиция сообщила, что в Киеве сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции задержали группу лиц за вымогательство 50 тыс. долларов у жертв аферы с недвижимостью. В пятницу на сайте прокуратуры Киева появилось сообщение, что один из задержанных - директор ООО "Элита-Центр".
Вместе с руководителем ООО "Строительно-инвестиционная компания ПСП ЛТД" он вымогал 50 тысяч долларов от владельца квартиры за прекращение имущественного спора о признании права собственности на жилье, которое они сами же продали нескольким покупателям.
Директора "Элита центра" задержали на своей квартире, а его пособника - возле здания Оболонского суда Киева после получения денег.
Обоим сообщили о подозрении по ч.4 ст.368-3 Уголовного кодекса (подкуп должностного лица юридического лица частного права). Их собираются взять под стражу.
Напомним, что Цыганок провел 7,5 лет в СИЗО по делу о строительной афере "Элита-Центра", но так и не был осужден.
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16.02.2018 09:55