Директор пассажирских перевозок "Укрзализныци" уволен

В конце прошлого месяца его отстранили от работы.

Директор пассажирских перевозок и сервиса ПАО "Укрзализныця" Игорь Романкив 5 февраля был уволен с занимаемой должности.

Об этом стало известно LB.ua.

Фото: LB.ua

Напомним, что в конце января Романкив вместе с еще одним руководителем пассажирской вертикали УЗ Виталием Скиданом были отстранены от должностей в связи с тем, что работники пассажирского департамента в своё рабочее время агитировали железнодорожников различных депо вступать в профсоюз.


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