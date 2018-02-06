Директор пассажирских перевозок "Укрзализныци" уволен
В конце прошлого месяца его отстранили от работы.
Директор пассажирских перевозок и сервиса ПАО "Укрзализныця" Игорь Романкив 5 февраля был уволен с занимаемой должности.
Об этом стало известно LB.ua.
Напомним, что в конце января Романкив вместе с еще одним руководителем пассажирской вертикали УЗ Виталием Скиданом были отстранены от должностей в связи с тем, что работники пассажирского департамента в своё рабочее время агитировали железнодорожников различных депо вступать в профсоюз.
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06.02.2018 07:25