В 2017 году Украина импортировала угля на $2,7 млрд

Экспорт угля преимущественно осуществлялся в РоSSию.

?В 2017 году Украина импортировала угля на $2,7 млрд
Фото: www.dtek.com

В 2017 Украина импортировала 19,8 млн тонн угля на $2,7 млрд.

Об этом свидетельствуют таможенные данные Государственной фискальной службы.

Отмечается, что в 2017 году Украина импортировала 19 777,741 тыс. тонн угля (УКТВЭД 2701 Уголь каменный, антрацит, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля) на 2 744,062 млн долларов.

Из РоSSии за этот период было импортировано угля на 1 552,196 млн долларов (56,57%), из США - на 682,014 млн долларов (24,85%), из Канады - на 182,200 млн долларов (6,64%), из других стран - на 327,653 млн долларов (11,94%).

Экспорт угля преимущественно осуществлялся в РоSSию - на 57,475 млн долларов (54,48%), в Словакию - на 41,527 млн долларов (39,36%), в Турцию - на 2,566 млн долларов (2,43%), в другие страны - на 3,927 млн долларов (3,72%).

Напомним, Украина начала нуждаться в импортном угле после потери контроля над частью Донбасса. По словам министра энергетики Игоря Насалика, антрацитный уголь Украина получает только из-за рубежа.

В 2016 году Украина импортировала угля на 1 467,09 млн долларов, экспорт составил 44,762 млн долларов.


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