В США самолет разбился на взлетно-посадочной полосе из-за тумана
В результате аварии погибли четыре человека.
В Соединенных Штатах Америки в штате Флорида разбился двухмоторный самолет в аэропорту Бартау, в результате инцидента четыре человека погибли. Об этом сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что катастрофа борта произошла утром в воскресенье, 24 декабря. Самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы.
Точная причина аварии пока не известна. При этом отмечается, что в момент аварии в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.
Выяснять обстоятельства инцидента на место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности и Федерального управления гражданской авиации США.
Напомним, ранее в Польше упал истребитель МиГ-29.
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24.12.2017 13:17