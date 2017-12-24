В США самолет разбился на взлетно-посадочной полосе из-за тумана

В результате аварии погибли четыре человека.

В США самолет разбился на взлетно-посадочной полосе из-за тумана
Фото: vartumashvili.livejournal.com

В Соединенных Штатах Америки в штате Флорида разбился двухмоторный самолет в аэропорту Бартау, в результате инцидента четыре человека погибли. Об этом сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что катастрофа борта произошла утром в воскресенье, 24 декабря. Самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы.

Точная причина аварии пока не известна. При этом отмечается, что в момент аварии в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.

Выяснять обстоятельства инцидента на место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности и Федерального управления гражданской авиации США.

Напомним, ранее в Польше упал истребитель МиГ-29.


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