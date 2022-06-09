В Украине подорожал проезд в общественном транспорте из-за стоимости бензина

Стоимость проезда в маршрутках Украины с июня вырастет. Со 2 июня подорожал проезд на Львовщине и Днепропетровщине, а с 16 июня вырастет стоимость проезда в маршрутках частных перевозчиков Ивано-Франковска.

В Украине дорожает проезд в общественном транспорте: жителям каких городов придется платить больше

Стоимость одной поездки по городу составит 10 грн. Для льготников проезд останется бесплатным. Подорожание коснулось только маршруток. Проезд в коммунальном транспорте не подорожает. Его стоимость останется 8 грн - при расчете банковской картой, и 6 грн – при использовании карты "Галка".

Перевозчики вынуждены повысить цены на проезд из-за подорожания горючего. До войны стоимость дизтоплива составляла около 30 грн, а сейчас – 58 грн. Бензин также вырос в цене с 32 до 52 грн. Кроме того, топливо регулярно в дефиците.

В Украине дорожает проезд в общественном транспорте: жителям каких городов придется платить больше

Частные перевозчики и так работают в убыток, поэтому чтобы не оставить местных жителей без транспорта, они вынуждены повышать стоимость проезда.

Местные власти Полтавы также уже поставили на повестку дня вопрос о повышении тарифов на проезд до 15 гривен.

В Киеве стоимость проезда пока что не повышают, однако вскоре ситуация может измениться. Транспортные государственные предприятия (Киевский метрополитен и Киевпастранс) не покрывают своего содержания, и если дотаций из бюджета будет не достаточно, то им придется взвинтить цены. На сегодняшний день этого не делают, так как в столицу приехало много беженцев, из них большая часть безработные, поэтому цены на проезд оставили пока что довоенными.

Ранее сообщалось, что в Германии ввели льготные проездные на проезд до конца лета всего за 9 евро.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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