Україна хоче закупити медичні бронетранспортери у Бразилії — ЗМІ

Вони будуть призначені для евакуації з поля бою.

Україна направила до Міністерства оборони Бразилії запит на закупку броньованих машин Guarani для Державної служби надзвичайних ситуацій. Йдеться про 450 одиниць техніки у версії броньованих медичних машин. Про це повідомляє бразильське видання TecnoDefesa , інформує ZN.ua .

Фото: IDV

У запиті, адресованому міноборони Бразилії, зазначається, що техніка буде пофарбована у червоно-жовті кольори. Вона призначатиметься для евакуації цивільного населення та транспортування поранених із зони бойових дій.

Місцеві ЗМІ пишуть, що для Бразилії така угода була б важливою, оскільки це гарантувало б розробку медичної версії Guarani. Крім того, допомогло б розширити виробничу лінію компанії Iveco Defence Vehicles у місті Сеті-Лагоас.

Також це можливість повернутися до розробки інших версій Guarani. Відомо, що станом на 2021 рік було розроблено тільки версію VBTP – це військово-транспортний варіант Guarani. Всі інші варіанти перебувають у розробці.