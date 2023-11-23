Україна шукає можливості для модернізації F-16, які прибудуть з країн Євросоюзу

Їх планують значно покращити в порівнянні з наявними характеристиками.

Україна шукає можливості для модернізації запланованих до передачі винищувачів F-16, які мають прибути з Данії, Нідерландів та Норвегії. Про це повідомила народний депутат Олександра Устінова в інтерв’ю “Європейській правді”, інформує ZN.ua.

Україна шукає можливості для модернізації F-16, які прибудуть з країн Євросоюзу
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Устінова розповіла, що українські представники включно з міністерством оборони активно обговорюють модернізацію запланованих до передачі винищувачів з міжнародними партнерами.

“Ми домовляємося про модернізацію тих F-16, які нам пообіцяли надати. Тому що нам потрібні потужніші радари та кращі ракети на них. Просто дати нам літак, на якому буде радар на 60 км, як на МіГах – це не має сенсу“, – заявила нардеп.

Вона підкреслила, що лише модернізовані літаки зможуть протидіяти російській авіації на передовій та вплинути на хід бойових дій.

“Лише так ми зможемо засікати їхні літаки, які 500-кілограмовими авіабомбами закидують наших хлопців на “передку”. Адже зараз вони підіймають літак, запускають кориговану бомбу – а ми його не бачимо“, – розповідає вона.

Нардеп наряму не озвучила деталі переговорів з партнерами. Проте очевидним залишається те, що для модернізації літаків буде необхідною кооперація з американською промисловістю.

За словами Устінової, нові літаки варто очікувати в кращому випадку на кінець весни. Така тривалість пояснюється довгими термінами навчання пілотів, більшість з яких буде готова саме в першій половині 2024 року.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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