В Україні попит на дизельні авто за рік впав на третину

У листопаді український автопарк поповнили понад 5,2 тис. авто з дизельними двигунами, що на третину менше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.

В Україні попит на дизельні авто за рік впав на третину

Із них 1,5 тис. автівок нових (+36%) та понад 3,7 тис. вживаних, ввезених з-за кордону (-45%).

Так, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 29%, проти 20,5% у листопаді 2023 році. Водночас серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 6% менше, ніж торік, а їх середній вік склав 10,4 року.

До лідерів нових дизельних легковиків потрапили:

  • Renalt Duster — 420 авто;
  • Volkswagen Tiguan — 181;
  • Toyota Hilux — 152;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 122;
  • Skoda Kodiaq — 109.

До п’ятірки лідерів серед імпортованих вживаних дизельних авто увійшли:

  • Renault Megane — 316 автівок;
  • Skoda Octavia — 252;
  • Nissan Qashqai — 234;
  • Volkswagen Passat — 229;
  • Volkswagen Golf — 150.





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