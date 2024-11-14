В Україні зросла популярність гібридних авто

У минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 7% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.

В Україні зросла популярність гібридних авто
Фото: pixabay.com

Частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 59% у жовтні 2023 року.

Нові авто

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (261 од.).

Другий результат у Nissan Qashqai (82 од.).

Третій за популярністю — Toyota Yaris Cross (79 од.).

Вживані авто

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (54 од.).

Також у лідерській трійці: Toyota Prius (46 од.) та Toyota RAV-4 (38 од.).





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