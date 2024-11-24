На продаж виставили рідкісний автомобіль Ferrari відомих кінозірок (фото)

В Італії виставили на продаж Ferrari 275 GTB 1966 року. За суперкар планують отримати кілька мільйонів доларів. Про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s, який відповідає за його продаж, пише «Фокус».

Висока ціна обумовлена двома факторами. По-перше, суперкар Ferrari 275 GTB – цінна колекційна модель. Його вважають останнім класичним Ferrari.

Усього виготовили лише 442 купе Ferrari 275 GTB із 3,3-літровим 280-сильним V12. Із 5-ступінчастою механічною КПП авто здатне розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути 246 км/год.

По-друге, це авто мало відомих власників. У 1966 році його придбали французький режисер Роже Вадим та його дружина, голлівудська актриса Джейн Фонда.

Зіркову пару неодноразово бачили в цьому Ferrari 275 GTB і збереглося чимало фотографій. Зокрема, саме на цьому авто Джейн Фонда поверталася додому з пологового будинку із новонародженою дочкою Ванессою.

У 1968 році подружжя продало суперкар Ferrari і він неодноразово змінював власників. Упродовж останніх п’яти років авто проходило реставрацію.

 





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