Кріштіану Роналду спустив на авто мільйони: якими машинами володіє зірка футболу (фото)

Кріштіану Роналду є одним із найвідоміших футболістів нашого часу. І, відповідно, одним з найбагатших. Він володіє розкішними будинками, а також автомобілями.

У колекції машин Кріштіану Роналду — понад 25 чудових екземплярів. «Телеграф» розповів про найцікавіші із них.

Цей розкішний позашляховик Роналду купив, коли перейшов до «Ювентуса». Він має персоналізований інтер’єр, який оббито шкірою чорних та білих кольорів. Цей автомобіль з люксовим обладнанням може коштувати понад пів мільйона доларів.

Ferrari F12 TDF

Роналду і Ferrari F12 TDF

Цю машину Роналду називає однією зі своїх улюблених. Це легша та потужніша версія F12berlinetta, створена для треку. У світі є лише кілька таких авто.

F12 TDF оснащений 6,3-літровим двигуном V12, який видає 780 кінських сил при 8500 об/хв і 705 Нм крутного моменту при 6750 об/хв. Це робить Ferrari F12 TDF однією з найшвидших авто у світі (розгін до сотні — 2,9 секунди).

Lamborghini Aventador

Lamborghini Aventador

Є чутки, що у колекції Роналду є 2 екземпляри Lamborghini Aventador — чорна і біла. Це потужний спорткар з 6.5-літровим атмосферним V12, що видає понад 700 кінських сил. Він розганяється з нуля до сотні менш як за 3 секунди.

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci — це ретроспективний гіперкар, який був випущений у дуже обмеженій кількості. Один такий екземпляр — за 8 мільйонів євро — має у своїй колекції Кріштіану Роналду. Він створений французьким виробником Bugatti як данина поваги культовому автомобілю Bugatti EB110 90-х років та 110-річчю бренду.

Максимальна швидкість Centodieci обмежена електронікою на 380 км/год. Розгін від 0 до 100 км/год займає всього 2,4 секунди.

Maserati GranCabrio





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Кріштіану Роналду спустив на авто мільйони: якими машинами володіє зірка футболу (фото)Кріштіану Роналду спустив на авто мільйони: якими машинами володіє зірка футболу (фото)
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