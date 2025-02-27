У січні попит на дизельні авто впав на 27%. Що обирали українці

У січні автопарк України поповнили 4305 авто з дизельними двигунами. Це на 27%менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

У січні попит на дизельні авто впав на 27%. Що обирали українці
Фото: depositphotos

Дизельний автопарк

З них: 903 од. нових (-17%) та 3402 од. вживаних, ввезених з-за кордону (-29%).

Топ-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили

  • Renault Duster — 144 од.;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 129 од.;
  • Toyota Hilux — 66 од.;
  • Peugeot Landtrek — 62 од.;
  • Skoda Kodiaq — 41 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто

  • Renault Megane — 272 од.;
  • Skoda Octavia — 243 од.
  • Nissan Qashqai — 229 од.;
  • VW Passat — 204 од.;
  • VW Golf — 115 од.





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