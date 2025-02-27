У січні попит на дизельні авто впав на 27%. Що обирали українці

У січні автопарк України поповнили 4305 авто з дизельними двигунами. Це на 27%менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

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Дизельний автопарк

З них: 903 од. нових (-17%) та 3402 од. вживаних, ввезених з-за кордону (-29%).

Топ-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили

Renault Duster — 144 од.;

Toyota Land Cruiser Prado — 129 од.;

Toyota Hilux — 66 од.;

Peugeot Landtrek — 62 од.;

Skoda Kodiaq — 41 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто