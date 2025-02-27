2025-02-27
У січні попит на дизельні авто впав на 27%. Що обирали українці
У січні автопарк України поповнили 4305 авто з дизельними двигунами. Це на 27%менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
Фото: depositphotos
Дизельний автопарк
З них: 903 од. нових (-17%) та 3402 од. вживаних, ввезених з-за кордону (-29%).
Топ-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили
- Renault Duster — 144 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 129 од.;
- Toyota Hilux — 66 од.;
- Peugeot Landtrek — 62 од.;
- Skoda Kodiaq — 41 од.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто
- Renault Megane — 272 од.;
- Skoda Octavia — 243 од.
- Nissan Qashqai — 229 од.;
- VW Passat — 204 од.;
- VW Golf — 115 од.