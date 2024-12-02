У жовтні українці витратили на придбання нових легкових авто понад 11 мільярдів

На придбання нових легкових авто українці витратили 11,1 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік та на 3% більше у порівнянні з попереднім місяцем. Про це пише «Укравтопром».

У жовтні українці витратили на придбання нових легкових авто понад 11 мільярдів
Фото: depositphotos

На які авто витратили найбільше

Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок.

  1. Найбільше грошей було сплачено за автомобілі преміальної німецької марки BMW — 1,374 млрд грн.

  2. Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 1,217 млрд грн.

  3. На третьому місці Mercedes Benz — 1,204 млрд грн.

  4. VW зібрав понад 822 млн грн — четверте місце.

  5. Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault, в кишені якої 697 млн грн.

У Топ-10 марок нових авто, на які не скупились українці у жовтні, також потрапили: Audi, Skoda, Porshe, Land Rover, Lexus.

Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 104,2 млрд грн, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.





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У жовтні українці витратили на придбання нових легкових авто понад 11 мільярдівУ жовтні українці витратили на придбання нових легкових авто понад 11 мільярдів
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