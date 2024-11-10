В Єгипті перекинувся автобус з пасажирами, серед постраждалих є українці

В Єгипті перекинувся пасажирський автобус з туристами, в якому були українці.

Про це повідомляє Cairo24.

ДТП сталася в районі міста Рас-Сідр, що на сході Єгипту. Внаслідок аварії постраждали понад 40 людей.

"Рятувальники і медики негайно вирушили на місце ДТП після отримання повідомлення від рятувальної поліції, в якому вказується, що в Рас-Сідр перекинувся автобус", - пише видання.

За даними ЗМІ, серед постраждалих туристів є українці, а також троє постраждалих з Казахстану, троє - з Азербайджану та четверо - з Єгипту.


Олена Токмач, Апостроф





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