2024-11-10
В Єгипті перекинувся автобус з пасажирами, серед постраждалих є українці
В Єгипті перекинувся пасажирський автобус з туристами, в якому були українці.
Про це повідомляє Cairo24.
ДТП сталася в районі міста Рас-Сідр, що на сході Єгипту. Внаслідок аварії постраждали понад 40 людей.
"Рятувальники і медики негайно вирушили на місце ДТП після отримання повідомлення від рятувальної поліції, в якому вказується, що в Рас-Сідр перекинувся автобус", - пише видання.
За даними ЗМІ, серед постраждалих туристів є українці, а також троє постраждалих з Казахстану, троє - з Азербайджану та четверо - з Єгипту.
Олена Токмач, Апостроф