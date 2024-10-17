Львівський автобусний завод завершує 10-річну процедуру банкрутства

Господарський суд Львівської області 2 жовтня припинив ліквідацію ЗАТ «Завод комунального транспорту» (колишній Львівський автобусний завод). Підприємство збирається до кінця 2024 року повернути всі борги за допомогою нового інвестора. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на судовий реєстр.

Львівський автобусний завод завершує 10-річну процедуру банкрутства
Фото: lviv1256.com

Завод комунального транспорту, якому належить головний корпус ЛАЗ на Стрийській, 45, у Львові, низка інших приміщень (наприклад, Монастир ордену кармелітів босих) та обладнання в кузовному, механіко-обробному, арматурному та складальному цехах, визнали банкрутом ще у 2014 році.

За кілька років до того російський власник ЛАЗу Ігор Чуркін вивів частину корпусів підприємства на ТОВ «Львівські автобусні заводи».

У кінці 2023 році у цієї компанії несподівано змінився власник, ним став івано-франківський забудовник Андрій Луцький. Його пресслужба розповіла, що Луцький планує відновити роботу львівського заводу.

У 2024 році компанії Луцького запропонували ліквідатору ЗАТ «Завод комунального транспорту» допомогу з відновленням платоспроможності компанії шляхом її санації (фінансового оздоровлення) та висловили готовність погасити в повному обсязі вимоги заставних та інших кредиторів.

У кінці вересня кредитори підприємства підтримали запропонований план санації, метою якого було припинення банкрутства та часткове перепрофілювання діяльності ЛАЗу.





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