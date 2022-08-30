10-річну дівчинку збили на тротуарі: подробиці НП у Тернопільській області

У Чорткові 39-річний велосипедист наїхав на 10–річну дитину.

Як повідомляє поліція Тернопільської області, дівчинка з травмами потрапила до лікарні.

До поліцейських надійшло повідомлення про те, що по вулиці Степана Бандери у Чорткові велосипедист здійснив наїзд на неповнолітню.

З’ясувалося, 39-річний чортківчанин, рухаючи велосипедом по тротуарній частині, наїхав на десятирічну школярку, яка каталася на дитячому самокаті. Дитина з травмами була госпіталізовано до медичного закладу.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 291(порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, якщо це спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.