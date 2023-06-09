Українських водіїв можуть оштрафувати на 40 тис грн: подробиці

Українців за керування мопедом без посвідчення водія категорії "А1" штрафують на 40 000 гривень і позбавляють прав на 5 років. Такого рішення у справі №521/9798/23 дійшов Малинівський районний суд міста Одеса.

У березні 2023 року в Одесі патрульні поліцейські зупинили мопед Honda AF 35. Виявилося, що його водій не має посвідчення водія. Він взагалі його не отримував у сервісних центрах МВС. Мало того, виявилося, що менше ніж рік тому цього водія вже притягували до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення. Тому щодо нього склали адміністративний протокол за ч. 5 ст. 126 КУпАП.

Водій надав суду заяву, у якій свою провину повністю визнав. Суд з огляду на те, що власник мопеда визнав свою провину, а також спираючись на протокол про адміністративне правопорушення та на постанову про накладення штрафу, визнав провину відповідача повністю доведеною.

Тому водія мопеда оштрафували на 40 800 гривень. Йому також заборонено 5 років сідати за кермо будь-якого транспортного засобу. Окрім того, з нього стягнули судовий збір у розмірі 536 гривень.

Чому таке суворе покарання? Справа в тому, що суд врахував характер скоєного правопорушення, особу водія, ступінь суспільної небезпеки скоєного правопорушення та його наслідки. Не допомогло навіть повне визнання вини.

Слід зазначити, що українці стали частіше їздити на мопедах після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ. Причина – подорожчання палива. Здебільшого цей транспорт поширений, звісно, у селах.

Для керування мопедом потрібні права категорії "А1". Права категорій "А" або "B", на жаль, не підходять. Якщо такої категорії немає, тоді поліцейські складають протокол за ч. 2. ст. 126 КУпАП. За нею штраф – 3400 гривень. До 2021 року за таке правопорушення поліцейські штрафували на 510 гривень. Штрафи підвищили, щоб водії мопедів були відповідальнішими. Часто мопеди потрапляють у ДТП.

Врахуйте, що мопед має бути офіційно зареєстрований. Інакше обов'язково оштрафують на 850 гривень. Можуть також залучити до громадських робіт.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року змінився процес складання теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчення водія. Також МВС проводить реформу своїх сервісних центрів.