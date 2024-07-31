Вже не зможуть сісти за кермо: в Україні готують нову заборону водіям

В Україні літнім водіям хочуть заборонити керувати автом.

Як передає «Хвиля», це передбачено законопроектом №8082.

Так, розглядається можливість запровадження вікових обмежень для водіїв транспортних засобів у рамках угоди про асоціацію із Європейським Союзом.

Ще 2022 року було представлено законопроект №8082, який передбачає адаптацію українських ПДР до європейських стандартів. Зверніть увагу, що цей законопроект містить три ключові зміни: нова класифікація транспортних засобів, зміна термінів дії посвідчень водія, а також встановлення нових вимог для отримання водійських прав.

Зокрема, нова класифікація транспортних засобів має такий вигляд:

  • введення категорії АМ для мопедів із максимальною швидкістю до 45 км/год;
  • категорії А1 та А2 для мотоциклів з різною потужністю;
  • категорія для великих мотоциклів;
  • категорія В1 для квадроциклів
Українські водії / Фото: Freepik
Українські водії / Фото: Freepik

При цьому посвідчення водія категорії В будуть дійсні протягом 10 років. До того ж, згідно з проектом закону, до 2033 року всі посвідчення водія мають бути оновлені.

Крім того, законопроектом передбачається встановлення нових вимог для отримання прав водія:

  • запровадження вікових обмежень, перевірка стану здоров’я та вимоги до іспитів у сервісних центрах МВС;
  • водіям, які досягли 70 років, пропонується проходити спеціалізовані курси для покращення навичок водіння. Крім того, їхні права водія будуть дійсні лише п’ять років;
  • для водіїв, яким виповнилося 75 років, обов’язково буде щорічне відновлення водійського посвідчення;
  • також розглядається ідея скоротити термін дії прав водія для осіб старше 65 років до двох років.

Зверніть увагу, що на даний момент законопроект №8082 ще не був прийнятий у першому читанні, але обговорення між МВС та депутатами продовжується для підготовки до другого читання.





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