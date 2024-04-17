Поляки знову планують заблокувати пункт пропуску в Краковці
Блокування вантажівок планують відновити завтра.
Польські протестувальники планують відновити блокаду руху вантажівок через пункт пропуску на кордоні «Краковець-Корчова»,
Українська митниця отримала інформацію від польських колег, що у період з 09:00 18 квітня по 09:00 20 квітня перед пунктом пропуску «Корчова - Краківець» планується блокування вантажів на в?їзд в Україну.
«Пропускна здатність складатиме один автомобіль на годину. Повідомляється, що це не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів. Рух пасажирського транспорту – легкових автомобілів, автобусів – в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно», - йдеться в повідомленні.
Напередодні польські фермери припинили блокаду вантажівок перед пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув».
Водночас впродовж доби 15 квітня польські протестувальники не пропустили жодного вантажного авто в бік Польщі на жодному із трьох заблокованих пунктах пропуску.