Поляки знову планують заблокувати пункт пропуску в Краковці

Блокування вантажівок планують відновити завтра.

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Польські протестувальники планують відновити блокаду руху вантажівок через пункт пропуску на кордоні «Краковець-Корчова», повідомила Державна митна служба України, інформує ZN.ua .

Українська митниця отримала інформацію від польських колег, що у період з 09:00 18 квітня по 09:00 20 квітня перед пунктом пропуску «Корчова - Краківець» планується блокування вантажів на в?їзд в Україну.

«Пропускна здатність складатиме один автомобіль на годину. Повідомляється, що це не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів. Рух пасажирського транспорту – легкових автомобілів, автобусів – в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно», - йдеться в повідомленні.

Напередодні польські фермери припинили блокаду вантажівок перед пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув».

Водночас впродовж доби 15 квітня польські протестувальники не пропустили жодного вантажного авто в бік Польщі на жодному із трьох заблокованих пунктах пропуску.