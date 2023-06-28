В Україні знову вирішили будувати платні автомобільні дороги

Кабмін планує повернутись до ідеї будівництва платних автомобільних доріг. Про це розповів керівник Держагентства відновлення України Мустафа Найєм.

За його словами, платних автомобільних дорог потребують, перш за все, п'ять областей. Це Київська, Дніпропетровська, Львівська, Одеська та Полтавська області. Але для того, щоб цей проект було реалізовано, потрібно близько 6,5 млрд доларів. Ці кошти планують залучити від іноземних інвесторів.

Про те, що це не порожні слова, а уряд налаштований серйозно, говорить той факт, що Держагентство відновлення зараз за державні гроші робить техніко-економічне обґрунтування.

Щоправда, Найєм уточнив, що платними дорогами будуть лише для водіїв вантажівок. Власникам легкових автомобілів турбуватися не потрібно. Принаймні поки що не потрібно. Адже в Україні ще до війни активно розробляли проекти платних автобанів та доріг, які будуть віддавати у концесію.

Так, у 2021 році Міністерство інфраструктури визначило шість автомобільних доріг, які планували реконструювати за рахунок приватних інвестицій, після чого вони мали стати платними. Наприклад, платними пропонували зробити ділянки від Борисполя до Полтави, Київ – Житомир – Рівне. Загалом Міністерство інфраструктури хотіло за рахунок приватних інвесторів відновити 1400 кілометрів доріг.

Перед цим, ще у 2018 році, було оголошено, що першою платною дорогою в Україні стане траса Львів – Краковець, яка зв'яже Україну та Євросоюз. Її планували збудувати приблизно за 5 років.

У грудні 2020 року Кабінет міністрів навіть затвердив максимальний розмір разової плати за проїзд автомобільною дорогою загального значення, побудованої на умовах концесії. Власникам легкових автомобілів, мікроавтобусів та вантажівок довелося б платити 0,023 євро за кожен кілометр при поїздках такими дорогами, а водіям автобусів - 0,045 євро.

Зрозуміло, що до закінчення війни із російськими окупантами навряд чи може йтися про будівництво платних доріг. Це проект повоєнного відновлення України. Але в Україні й під час війни будують дороги. Так, Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення передбачає будівництво у 2023 рокці 40 нових автомобільних доріг.

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