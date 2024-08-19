Італія видала Україні підозрюваного в організації схеми викрадення автівок

Італія екстрадувала в Україну громадянина РФ, підозрюваного в організації схеми викрадення авто.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що у співпраці з правоохоронними органами Республіки Польща підозрюваного, якого затримали в Італії у 2023 році, доставили в Україну.

Чоловік обвинувачується в організації схеми викрадення авто та вимагання у власників коштів за їх повернення.

"До злочинної діяльності громадянин рф залучив групу осіб, які у Телеграм чаті пропонували власникам викрадених автомобілів повернути їх за пів ціни. Якщо вони відмовлявся сплачувати грошову винагороду, підозрювані реалізовували транспортний засіб або розбирали його та продавали запчастини, змінюючи номерні знаки рам, кузовів та агрегатів", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Наразі злочинцю обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 15 млн 140 тис грн.


Вікторія Рубан, Апостроф





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