Іспанія передасть Україні медичні бронетранспортери

Зараз на одному з оборонних підприємств займаються переобладнанням техніки.

Іспанія підготувала до передачі Україні два БТР у версії для евакуації поранених. Санітарні машини створені на базі іспанських колісних бронетранспортерів BMR. Про це написав міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес у Twitter, інформує ZN.ua.

Іспанія передасть Україні медичні бронетранспортери
Фото: Twitter Хосе Мануеля Альбареса

Урядова делегація країна кілька днів тому відвідала підприємство іспанської компанії TECNOVE, яка займається переобладнанням цих БТР у медичну версію для подальшої відправки до ЗСУ.

Глава МЗС Іспанії Хосе Альбарес у своєму повідомленні наголосив, що його країна підтримуватиме України стільки, скільки буде потрібно в майбутньому.

Іспанський колісних БТР BMR-600 з колісною формулою 6х6 був розроблений в першій половині 1970-х років. Серійне виробництво плаваючого бронетранспортера розпочалося у 1979 році. Він випускався як у базовій версії, так і у спеціалізованих варіантах. Він є одним з основних бронетранспортерів сухопутних військ Іспанії. BMR також поставлявся до інших країн.

Базовий варіант BMR-600 призначений для перевезення 11 військовослужбовців та двох членів екіпажів: водія і стрільця. Корпус машини виготовлений із алюмінієвої броні. БТР може розганятися до 100 км/год.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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Іспанія передасть Україні медичні бронетранспортериІспанія передасть Україні медичні бронетранспортери
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