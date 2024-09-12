В Україні попит на гібридні авто зріс на 76%. Найпопулярніші моделі серпня

У серпні 2024 року автопарк України поповнили понад 3,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 76% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.

Фото: greencarreports.com

Частка нових авто в цій кількості становила 58%, проти 63% торік.

Нові авто

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (414 од.)

Другий результат у Toyota Yaris Cross (134 од.)

Третій за популярністю — Nissan X-Trail (133 од.)

Вживані автівки