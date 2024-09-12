В Україні попит на гібридні авто зріс на 76%. Найпопулярніші моделі серпня

У серпні 2024 року автопарк України поповнили понад 3,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 76% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.

В Україні попит на гібридні авто зріс на 76%. Найпопулярніші моделі серпня
Фото: greencarreports.com

Частка нових авто в цій кількості становила 58%, проти 63% торік.

Нові авто

  • В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (414 од.)
  • Другий результат у Toyota Yaris Cross (134 од.)
  • Третій за популярністю — Nissan X-Trail (133 од.)

Вживані автівки

  • В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (92 од.)
  • На другому місті Toyota RAV-4 (78 од.)
  • Замикає трійку KIA Niro (73 од.).





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В Україні попит на гібридні авто зріс на 76%. Найпопулярніші моделі серпняВ Україні попит на гібридні авто зріс на 76%. Найпопулярніші моделі серпня
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