2025-02-28
Імпорт електромобілів в Україну за рік зріс на третину
У 2024 році в Україну було імпортовано 61 977 легкових електромобілів (BEV), що на 32% більше, ніж роком раніше. Про це свідчать дані Держстату, повідомляє Укравтопром.
Фото: pixabay.com
Із загальної кількості новими були 16 авто (+52%), а 45 503 — вживані (+26%).
Нові авто
Зазначається, що найчастіше нові електромобілі завозили з Китаю.
Топ-5 країн постачальників нових електромобілів:
- Китай — 14 635 од.;
- Японія — 552 од.;
- Німеччина — 382 од.;
- Велика Британія — 368 од.;
- Бельгія — 216 од.
Вживані авто
Водночас лідером з поставок вживаних електромобілів були США.
Топ-5 країн постачальників вживаних електромобілів:
- США — 17 235 од.;
- Німеччина — 7 318 од.;
- Корея — 6 274 од.;
- Велика Британія — 4 180 од.;
- Китай — 2 573 од.