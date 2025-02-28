Імпорт електромобілів в Україну за рік зріс на третину

У 2024 році в Україну було імпортовано 61 977 легкових електромобілів (BEV), що на 32% більше, ніж роком раніше. Про це свідчать дані Держстату, повідомляє Укравтопром.

Імпорт електромобілів в Україну за рік зріс на третину
Фото: pixabay.com

Із загальної кількості новими були 16 авто (+52%), а 45 503 — вживані (+26%).

Нові авто

Зазначається, що найчастіше нові електромобілі завозили з Китаю.

Топ-5 країн постачальників нових електромобілів:

  • Китай — 14 635 од.;
  • Японія — 552 од.;
  • Німеччина — 382 од.;
  • Велика Британія — 368 од.;
  • Бельгія — 216 од.

Вживані авто

Водночас лідером з поставок вживаних електромобілів були США.

Топ-5 країн постачальників вживаних електромобілів:

  • США — 17 235 од.;
  • Німеччина — 7 318 од.;
  • Корея — 6 274 од.;
  • Велика Британія — 4 180 од.;
  • Китай — 2 573 од.





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