ТОП-10 євроблях, які ввозять в Україну

За даними Укравтопрому, у серпні 2023 року в Україну ввезли та розмитнили понад 21 000 автомобілів на іноземній реєстрації. Це на 12% більше, ніж у липні 2023 року та на 27% більше, ніж за аналогічний місяць 2022 року.

ТОП-10 євроблях, які ввозять в Україну

Це рекордний показник щодо ввезення євроблях в Україну за останні 12 місяців, після того, як в нашій країні скасували безкоштовне розмитнення автомобілів на іноземних номерах.

Бестселером серед ввезених євроблях став Volkswagen Golf. 1 725 вживаних автомобілів Golf отримали минулого місяця українську "прописку".

На другому місці опинився Renault Megane (1 363), а на третьому - Skoda Octavia (952). На четвертому місці – Volkswagen Passat (835), а на п'ятому місці – електромобіль Nissan Leaf (505). Загалом серед лідерів практично нічого не змінилося в порівнянні з попереднім місяцем.

До десятки євроблях, які найчастіше ввозили в Україну в серпні 2023 року, також увійшли такі моделі: Ford Focus (426), кросовер Nissan Qashqai (412), компактний кросовер Volkswagen Tiguan (408), компактвен Volkswagen Touran (375) та Audi A4 (365).

ТОП-10 євроблях, які ввозять в Україну

Найчастіше українці купують за кордоном бензинові автомобілі (45% з усіх машин, які ввезли та розмитнили у серпні 2023 року) та дизельні автомобілі (32%). На електромобілі припало 15% від усіх розмитнених минулого місяця євроблях. На автомобілі з ГБО припадає зовсім невелика кількість євроблях.

Потрібно зазначити, що в Україні збільшуються щомісяця продажі нових і вживаних автомобілів. Так, наприклад, у серпні 2023 року українці купили більше 6 000 нових автомобілів. Це на 13,3% більше, ніж у липні 2023 року та на 46,7% більше, ніж за аналогічний місяць 2022 року. До речі, до початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україні щомісяця продавали приблизно 10 000 нових автомобілів.

Нагадаємо, в Україні у 2022 році три місяці діяло безкоштовне розмитнення євроблях. З квітня до кінця червня можна було ввезти і безкоштовно розмитнити абсолютно будь-який автомобіль на іноземних номерах. Але цю пільгу скасували через перекупників, які почали їй зловживати.

Нагадаємо, раніше Головний сервісний центр МВС розповів про те, як правильно виїхати з України на авто. Для цього потрібні певні документи та деякі інші умови, залежно від того, хто знаходиться за кермом – власник чи водій із довіреністю.


Максимов Віталій, Тудей





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