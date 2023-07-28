Повітряні сили прокоментували заяву Ryanair про бажання відновити польоти в Україну

Усі аеродроми в країні знаходяться під загрозою удару.

Допоки в Україні триває війна, сподіватись на відновлення роботи цивільної авіації навряд чи можна, заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи інформацію про можливість відновлення польотів цивільної авіації, після заяви компанії Ryanair, інформує ZN.ua .

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Він зазначив, що відновлювати авіасполучення в Україні поки небезпечно, оскільки будь-який аеродром може бути ціллю для Росії

«Тут важко зрозуміти, як можна у стані війни взагалі проводити польоти. Бачте, ми мали зерновий коридор, з якого Росія вийшла одноосібно - вони що з Росією будуть домовлятися, щоб та не обстрілювала гуманітарні авіаційні коридори?», - сказав Ігнат.

Представник повітряних сил додав, що зараз всі аеродроми України не залежно від їхнього призначення є оперативними: «У нас війна, у нас воєнний стан, і ви бачите, що долітає усюди, в будь-якій точці країни можуть з'явитись ракети, ворожі дрони».

При цьому Ігнат додав, що це дійсно приємно, що є бажаючі прийти на український авіаційний ринок попри таку ситуацію. Однак у цьому контексті виникають питання щодо страхування бортів і пасажирів у країні, що воює.

«Ми велика держава, нам потрібне авіаційне сполучення не лише з іншими країнами, але й усередині країни. Але у нас дуже велика територія, ракети летять звідусіль і різних типів, противник потужний, має технологічну зброю. Звісно, дуже хочеться, щоб запрацювала авіація, але у нас перекритий повітряний простір над Україною, і думаю, ще не скоро його відкриють”, - підсумував він.

Авіакомпанія Ryanair, яка до війни виконувала найбільше рейсів в Україну, заявила, що налаштована вже до кінця цього року відновити авіаперельоти з кількох аеропортів в Україні, якщо буде позитивний висновок EASA щодо безпеки.