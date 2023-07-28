Повітряні сили прокоментували заяву Ryanair про бажання відновити польоти в Україну

Усі аеродроми в країні знаходяться під загрозою удару.

Допоки в Україні триває війна, сподіватись на відновлення роботи цивільної авіації навряд чи можна, заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи інформацію про можливість відновлення польотів цивільної авіації, після заяви компанії Ryanair, інформує ZN.ua.

Повітряні сили прокоментували заяву Ryanair про бажання відновити польоти в Україну
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Він зазначив, що відновлювати авіасполучення в Україні поки небезпечно, оскільки будь-який аеродром може бути ціллю для Росії

«Тут важко зрозуміти, як можна у стані війни взагалі проводити польоти. Бачте, ми мали зерновий коридор, з якого Росія вийшла одноосібно - вони що з Росією будуть домовлятися, щоб та не обстрілювала гуманітарні авіаційні коридори?», - сказав Ігнат.

Представник повітряних сил додав, що зараз всі аеродроми України не залежно від їхнього призначення є оперативними: «У нас війна, у нас воєнний стан, і ви бачите, що долітає усюди, в будь-якій точці країни можуть з'явитись ракети, ворожі дрони».

При цьому Ігнат додав, що це дійсно приємно, що є бажаючі прийти на український авіаційний ринок попри таку ситуацію. Однак у цьому контексті виникають питання щодо страхування бортів і пасажирів у країні, що воює.

«Ми велика держава, нам потрібне авіаційне сполучення не лише з іншими країнами, але й усередині країни. Але у нас дуже велика територія, ракети летять звідусіль і різних типів, противник потужний, має технологічну зброю. Звісно, дуже хочеться, щоб запрацювала авіація, але у нас перекритий повітряний простір над Україною, і думаю, ще не скоро його відкриють”, - підсумував він.

Авіакомпанія Ryanair, яка до війни виконувала найбільше рейсів в Україну, заявила, що налаштована вже до кінця цього року відновити авіаперельоти з кількох аеропортів в Україні, якщо буде позитивний висновок EASA щодо безпеки.


Ірина Знась, ZN.ua





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