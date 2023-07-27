Ryanair планує запустити рейси з України до кінця 2023 року

Авіакомпанія Ryanair планує повернутися в українське небо до кінця 2023 року. Рейси хочуть запустити із трьох міст. Цими планами поділився CEO лоукостера Майкл О'Лірі.

Ryanair збирається запустити рейси із трьох українських міст до кінця року: що відомо

За його словами, на сьогоднішній день виглядає безпечним запуск обмеженої кількості рейсів до Києва та Львова. Крім того, як стверджує глава Ryanair, вже незабаром авіарейси буде безпечно запустити і з Одеси та назад.

У керівництві Ryanair вже неодноразово запевняли, що будуть першою авіакомпанією, яка повернеться до України одразу після закінчення війни. Однак тепер у Ryanair з'явився новий план: вони можуть повернутися ще раніше, зокрема, вже наприкінці 2023 року.

Ryanair збирається запустити рейси із трьох українських міст до кінця року: що відомо

На сьогоднішній день Україна працює в цьому напрямку з експертами з Ізраїлю та їх досвідом із забезпечення безпеки польотів при військовій обстановці.

"Чи можемо ми переконати європейські органи безпеки та українську владу, що польоти будуть безпечні, що вони можуть захистити літак від безпілотників, ракет тощо, як це відбувається в Ізраїлі? Українська влада працює з потрібними людьми, щоб спробувати знову відкрити повітряний простір", — розповів О'Лірі.

За словами СЕО Ryanair, аеропорти у Києві та у Львові не пошкоджені, і можуть почати працювати хоч завтра.

Щодо майбутніх напрямків рейсів з України, то, за словами СЕО Ryanair, основними містами будуть, очевидно, Варшава, Краків, Берлін, Франкфурт, Мілан, Рим, Лондон, Брюссель, Амстердам та Париж.

Спочатку планується запустити рейси близько з 20 або 25 європейських міст з Києва, приблизно 10 — зі Львова, і наступні 5 міст — з Одеси. Залишилося дочекатися, поки українська влада дасть дозвіл на відкриття повітряного простору.

Раніше повідомлялося, що Ryanair ще на початку 2023 року став приймати на роботу українських пілотів та стюардів.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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